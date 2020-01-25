Барселона потерпела первое поражение после смены тренера

Каталонцы проиграли "Валенсии" в чемпионате Испании.

"Барселона" потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера команды Кике Сетьена.

В рамках 21-го тура испанской Примеры каталонцы на выезде уступили "Валенсии".

Каталонцы дважды пропустили после перерыва. "Валенсия" имела шанс забить и в первом тайме, но Макси Гомес не реализовал пенальти.

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"Мы действовали плохо, и нам над многим нужно работать. Это болезненное поражение, которое мы постараемся забыть как можно скорее", - сказал после матча Сетьен, передает AS.

"Барселона" пока сохраняет лидерство в Примере, но теперь "Реал", который еще не играл в этом туре, имеет шансы оторваться на 3 очка.

"Валенсия" - "Барселона" - 2:0

Голы: Альба, 48 (автогол), Гомес, 77

"Валенсия": Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Торрес, Коклен, Кондогбия, Солер (Собрино, 90, Гамейро (Родриго, 59), Гомес (Хайме, 79)

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Артур (Видаль, 56), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 85), Месси, Гризманн, Фати (Колладо, 85)

Напомним, в январе Сетьен сменил на посту главного тренера команды Вальверде. Под его руководством команда проводила третий матч. В предыдущих двух "Барселона" одержала победы с минимальным преимуществом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Атлетико" сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв команде из третьего дивизиона.