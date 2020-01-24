Кубковый провал: Атлетико проиграл клубу из третьего дивизиона Испании (видео)

"Матрасники" неожиданно вылетели из турнира.

Мадридский "Атлетико" вылетел из Кубка Испании, уступив на стадии 1/16 финала команде из третьего дивизиона чемпионата Испании "Культураль Леонеса".

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Во втором тайме подопечные Диего Симеоне вышли вперед благодаря голу Анхеля Корреа, однако в концовке "Леонеса" сравняла счет и перевела игру в дополнительные таймы, где сенсационную победу представителю Сегунды B принес Серхио Бенито - 2:1.

Это был четвертый раз в истории "Атлетико", когда команда не смогла пройти клуб из третьей лиги в Кубке Испании. Последний раз подобное случалось в 2011-м году. Тогда после двух игр с "Альбасете" (2:1, 0:1) руководство клуба решило назначить главным тренером Симеоне.

После поединка Диего Симеоне прокомментировал провал на пресс-конференции:

"Беру ответственность на себя. Мое желание работать в команде не пропадало никогда. Были серии пенальти, овертаймы в Лиге чемпионов, но ничего не менялось. Сейчас все тоже останется как прежде. У меня хорошая команда, а результаты будут".

Видеообзор матча

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" одержала скромную победу в первом матче под руководством нового тренера.