Замена футболисту Динамо: Заря подписала черногорского форварда

Михайло Перович играл против луганчан в Лиге Европы.

Луганская "Заря" подписала черногорского нападающего Михайло Перовича.

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Об этом сообщил сам футболист порталу Vijesti, а также подтвердила пресс-служба украинского клуба.

23-летний форвард подписал контракт на 2,5 года. В начале января он покинул черногорский клуб "Будучность", получив статус свободного агента. В нынешнем сезоне на счету Перовича 18 матчей, 6 голов и 1 ассист.

"Рад стать частью "Зари". Постараюсь забить как можно больше голов. УПЛ - чемпионат высокого уровня и большой вызов для меня. Надеюсь, что смогу отблагодарить клуб за доверие", - заявил новичок "Зари".

Стоит отметить, что Перович играл против "Зари" в квалификации Лиги Европы и сумел отличиться голом.

"Заря" ранее потеряла основного нападающего Назария Русина, который вернулся из аренды в киевское "Динамо".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" усилилась легионером из Хорватии.