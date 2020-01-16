Один из лидеров УПЛ усилился легионером из Хорватии

"Заря" объявила о подписании новичка.

Новичком луганской "Зари" стал хорватский полузащитник Ловро Цвек.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Контракт, заключенный с 24-летним игроком, рассчитан на два года.

Отмечается, что Цвек уже присоединился к "Заре" и включился в тренировочный процесс. Футболист будет играть за луганский клуб под №4.

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Хорват может сыграть на позиции опорного полузащитника, а также справа в полузащите.

Ранее Цвек выступал за словенские "Целе", "Заврч", "Алюминий" и словацкую "Сеницу". На его счету два матча в составе сборной Хорватии U-20.

Напомним, "Заря" завершила осеннюю часть сезона на третьей позиции в таблице УПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Александрия" подписала троих новичков.