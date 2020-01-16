Один из лидеров УПЛ усилился легионером из Хорватии
13:58, 16 января 2020Футбол
164 0
"Заря" объявила о подписании новичка.
Ловро Цвек ранее выступал в Словении и Словакии / фото: nk-celje.si
Новичком луганской "Зари" стал хорватский полузащитник Ловро Цвек.
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Контракт, заключенный с 24-летним игроком, рассчитан на два года.
Отмечается, что Цвек уже присоединился к "Заре" и включился в тренировочный процесс. Футболист будет играть за луганский клуб под №4.
Читайте такжеДнепр-1 усилился экс-игроком Динамо
Хорват может сыграть на позиции опорного полузащитника, а также справа в полузащите.
Ранее Цвек выступал за словенские "Целе", "Заврч", "Алюминий" и словацкую "Сеницу". На его счету два матча в составе сборной Хорватии U-20.
Напомним, "Заря" завершила осеннюю часть сезона на третьей позиции в таблице УПЛ.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Александрия" подписала троих новичков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter