Динамо одержало первую победу на сборе в Турции (видео)

Киевляне в спарринге обыграли азербайджанский "Нефтчи".

Киевское "Динамо" провело второй контрольный матч на сборе в турецком Белеке. Соперником подопечных Алексея Михайличенко был азербайджанский "Нефтчи".

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Оба гола киевляне забили в первые 20 минут игры.

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"Динамо" - "Нефтчи" - 2:1

Голы: Миколенко (12), Русин (19) - Плателлас (69)

"Динамо" (первый тайм): Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, де Пена, Русин, Каргбо

"Динамо" (второй тайм): Бойко, Пиварич, Сирота, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль

Полное видео матча

Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 23 января. Соперником вице-чемпионов Украины будет македонский "Вардар"

Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Динамо" сыграло вничью с польской "Легией".