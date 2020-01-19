Динамо не смогло одержать победу в первом матче в году (видео)
18:05, 19 января 2020Футбол
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Вице-чемпионы Украины провели спарринг с польской "Легией".
Динамо и Легия сыграли вничью / фото: twitter.com/legiawarszawa
Киевское "Динамо" провело первый матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Алексея Михайличенко была польская "Легия".
Встреча завершилась вничью - 1:1.
Киевляне уступали по ходу первого тайма, но отыгрались перед перерывом благодаря точному удару Георгия Цитаишвили.
"Динамо" - "Легия" - 1:1
Голы: Цитаишвили (45) - Антолич (13)
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кадар, Миколенко, Буяльский, Дуэлунд, Андриевский, Кадири, Караваев, де Пена, Каргбо, Русин.
Полное видео матча
Свой следующий матч на сборе "Динамо" проведет 20 января против азербайджанского "Нефтчи"
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА перенес рассмотрение дела по допинг-пробе форварда "Динамо" Артема Беседина.
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