Мини-турнир и еще четыре встречи: Динамо представило расписание товарищеских матчей в Турции

Киевляне запланировали шесть поединков.

Киевское "Динамо" опубликовало график товарищеских матчей на первый тренировочный сбор в Турции.

21 января команда Алексея Михайличенко стартует на мини-турнире Gloria Cup поединком против македонского "Вардара", вторая игра в рамках первенства пройдет против хорватского "Хайдука" 24 января.

Также 19 января киевляне сыграют с польской "Легией", 20 января - с азербайджанским "Нефтчи", 27 января - с чемпионом Беларуси "Динамо-Брест", а 28 января - с казахстанским "Кайратом".

При этом соперники и даты поединков могут измениться в зависимости от планов участников.

После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.