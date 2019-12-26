Мини-турнир и еще четыре встречи: Динамо представило расписание товарищеских матчей в Турции
17:46, 26 декабря 2019Футбол
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Киевляне запланировали шесть поединков.
Динамо будет готовиться ко второй половине сезона в Турции / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" опубликовало график товарищеских матчей на первый тренировочный сбор в Турции.
21 января команда Алексея Михайличенко стартует на мини-турнире Gloria Cup поединком против македонского "Вардара", вторая игра в рамках первенства пройдет против хорватского "Хайдука" 24 января.
Также 19 января киевляне сыграют с польской "Легией", 20 января - с азербайджанским "Нефтчи", 27 января - с чемпионом Беларуси "Динамо-Брест", а 28 января - с казахстанским "Кайратом".
fcdynamo.kiev.ua
При этом соперники и даты поединков могут измениться в зависимости от планов участников.
После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.
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