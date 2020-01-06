Тренерский штаб Динамо почтил память Лобановского (видео)

6 января тренер мог отпраздновать 81-летие.

В понедельник, 6 января, в 81-й день рождения легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского, к его могиле пришли близкие, а также динамовцы разных поколений - сотрудники, тренеры и футболисты клуба.

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В частности, цветы на центральную аллею Байкового кладбища принесли нынешний главный тренер команды Алексей Михайличенко и его помощник Вадим Евтушенко.

Встреча памяти продолжалась также возле монумента Лобановского возле входа на стадион "Динамо".

"Это человек, который в свое время сделал огромный вклад в развитие футбола как динамовского, так и отечественного. Он был на шаг вперед во всех отношениях.

Считаю, наработки Лобановского сегодня несколько подзабыты. Многие молодые болельщики считают, что это футбол прошлого. Но я считаю, что этот футбол актуален сегодня. Мы видим, что многие команды используют наработки, которые он делал еще в прошлом веке", - отметил Евтушенко.

Видео церемонии опубликовал официальный YouTube-канал "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" близок к переходу в зарубежный клуб.