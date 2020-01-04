Ребров признан лучшим тренером десятилетия в Ференцвароше

Украинец победил в голосовании болельщиков с большим отрывом.

Фанаты венгерского "Ференцвароша" признали украинца Сергея Реброва лучшим наставником команды за последние десять лет.

Читайте такжеВенгерский клуб объявил о трансфере украинского футболиста (фото)

Об этом сообщил официальный сайт болельщиков клуба.

В голосовании приняло участие 2254 человека, а Ребров получил 72,7 процента голосов. Его ближайшим преследователем стал немец Томас Долль, который получил поддержку только 16,5 процента от всех проголосовавших.

Сергей Ребров возглавил "Ференцварош" в прошлом году после того, как покинул киевское "Динамо". Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии, а также выступила в групповом раунде Лиги Европы. На этой стадии "Ференцварош" в последний раз выступал еще в Кубке УЕФА сезона-2004/05.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Зубков оформил дубль в чемпионате Венгрии.