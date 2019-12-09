Шедевр и ошибка защитника: украинец Зубков оформил дубль в чемпионате Венгрии (видео)
09:58, 09 декабря 2019Футбол
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Полузащитник помог "Ференцварошу" сыграть вничью.
Зубков помог команде Реброва не проиграть / фото: twitter.com/fradi_hu
"Ференцварош" в 15-м туре чемпионата Венгрии на своем поле принимал "Академию Пушкаша".
Команда Сергея Реброва сумела сыграть вничью со счетом 2:2 благодаря дублю украинца Александра Зубкова.
На седьмой минуте Зубков сместился с фланга в штрафную и нанес эффектный удар без шансов для вратаря. На 40-й минуте украинец воспользовался ошибкой защитника и отправил мяч в пустые ворота.
Первый гол
Второй гол
"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 33 очка и опережая "Фехервар" на четыре пункта.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский форвард Селезнев отличился голом в чемпионате Турции.
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