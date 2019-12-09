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Шедевр и ошибка защитника: украинец Зубков оформил дубль в чемпионате Венгрии (видео)

09:58, 09 декабря 2019
Футбол
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Зубков помог команде Реброва не проиграть / фото: twitter.com/fradi_hu

Команда Сергея Реброва сумела сыграть вничью со счетом 2:2 благодаря дублю украинца Александра Зубкова.

На седьмой минуте Зубков сместился с фланга в штрафную и нанес эффектный удар без шансов для вратаря. На 40-й минуте украинец воспользовался ошибкой защитника и отправил мяч в пустые ворота.

Первый гол

Второй гол

"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 33 очка и опережая "Фехервар" на четыре пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский форвард Селезнев отличился голом в чемпионате Турции.

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Теги: #Ференцварош#Сергей Ребров