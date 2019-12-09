Шедевр и ошибка защитника: украинец Зубков оформил дубль в чемпионате Венгрии (видео)

Полузащитник помог "Ференцварошу" сыграть вничью.

"Ференцварош" в 15-м туре чемпионата Венгрии на своем поле принимал "Академию Пушкаша".

Команда Сергея Реброва сумела сыграть вничью со счетом 2:2 благодаря дублю украинца Александра Зубкова.

На седьмой минуте Зубков сместился с фланга в штрафную и нанес эффектный удар без шансов для вратаря. На 40-й минуте украинец воспользовался ошибкой защитника и отправил мяч в пустые ворота.

Первый гол

Второй гол

"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 33 очка и опережая "Фехервар" на четыре пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский форвард Селезнев отличился голом в чемпионате Турции.