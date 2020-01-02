Знаменитый форвард Манчестер Юнайтед стал игроком другого английского клуба (фото)
12:07, 02 января 2020Футбол
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Уэйн Руни теперь будет играющим тренером.
Руни вернулся из США / фото: instagram.com/dcfcofficial
Клуб "Дерби Каунти" объявил о подписании экс-нападающего сборной Англии Уэйна Руни.
34-летний футболист заключил соглашение с клубом из Чемпионшипа до лета 2021 года.
Стоит отметить, что Руни договорился с клубом еще прошлым летом, а в ноябре футболист начал тренировки с новой командой. Также нападающий вошел в тренерский штаб клуба и теперь станет играющим тренером.
Уэйн Руни провел 120 матчей и забил 53 гола за сборную Англии. Более десяти лет форвард провел в составе "Манчестер Юнайтед", а последним его клубом был американский "Ди Си Юнайтед".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ.
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