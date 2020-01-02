Знаменитый форвард Манчестер Юнайтед стал игроком другого английского клуба (фото)

Уэйн Руни теперь будет играющим тренером.

Клуб "Дерби Каунти" объявил о подписании экс-нападающего сборной Англии Уэйна Руни.

34-летний футболист заключил соглашение с клубом из Чемпионшипа до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Руни договорился с клубом еще прошлым летом, а в ноябре футболист начал тренировки с новой командой. Также нападающий вошел в тренерский штаб клуба и теперь станет играющим тренером.

Уэйн Руни провел 120 матчей и забил 53 гола за сборную Англии. Более десяти лет форвард провел в составе "Манчестер Юнайтед", а последним его клубом был американский "Ди Си Юнайтед".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ.