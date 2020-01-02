Арсенал обыграл Манчестер Юнайтед в центральном матче тура АПЛ (видео)

"Канониры" одержали первую победу под руководством Микеля Артеты.

1 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на стадионе "Эмирейтс" принимал "Манчестер Юнайтед".

"Канониры" начали новый год с победы, впервые выиграв под руководством испанского специалиста Микеля Артеты. Оба гола "Арсенал" забил в первом тайме.

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После этой победы "Арсенал" набрал 27 очков и поднялся на десятое место в таблице АПЛ. У "МЮ" - 31 очко и пятая позиция.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голы: Пепе, 8, Сократис, 42

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69), Торрейра, Джака, Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рашфорд, Мартиаль

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Вест Хэм" назначил нового главного тренера.