Вест Хэм может продать Ярмоленко в январе - СМИ

Руководство "Вест Хэма" планирует расстаться с украинцем во время зимнего трансферного окна.

Английский "Вест Хэм" в январе хочет выставить на трансфер украинца Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на собственный источник в клубе.

Руководство "Вест Хэма" готово выслушать предложения по Ярмоленко. "Молотобойцы" планируют выручить за украинца около 18 миллионов фунтов - столько они заплатили за него "Боруссии" летом 2018 года.

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Причина возможной продажи связана с тем, что 30-летний Ярмоленко демонстрирует лишь мимолетные проблески своего потенциала. В последнее время украинец потерял место в стартовом составе "Вест Хэма" - в предыдущий раз он выходил на поле с первых минут еще 23 ноября.

Всего на счету украинца 15 матчей, 3 гола и 1 ассист в текущем чемпионате Англии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что вингер "Шахтера" Тайсон сделал заявление о своем будущем в донецком клубе.