"Буду потом виноват": Тайсон сделал заявление о своем будущем в Шахтере

Бразилец не планирует задерживаться в донецком клубе.

Капитан "Шахтера" Тайсон оценил вероятность своего перехода в бразильский "Интернасьонал", а также прямо сообщил, что не планирует подписывать новый контракт с "горняками".

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Бразильца цитирует Zona Mista.

"Я не буду говорить о своем возвращении в "Интернасьонал". Если оно не состоится то потом буду виноват. У меня остался всего один год контракта с "Шахтером", я не собираюсь его продлевать", - заявил Тайсон.

Лидер "горняков" также отметил, что готов даже подписать с "Интернасьоналом" предварительное соглашение:

"Это единственная бразильская команда, за которую я готов выступать. Не знаю, будет ли хотеть "Интернасьонал" подписать меня. Если президент выразит такое желание, то я подпишу предварительный контракт".

Соглашение 31-летнего полузащитника с "Шахтером" истекает в июне 2021 года.

УНИАН ранее также сообщал о возможном переходе перспективного игрока "Шахтера" в "Баварию".