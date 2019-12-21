Клубный ЧМ-2019: команда Луческу-младшего по пенальти проиграла в матче за бронзу (видео)

Обладателем бронзовых наград турнира стал мексиканский "Монтеррей".

В матче за третье место на Клубном чемпионате мира-2019 мексиканский "Монтеррей" обыграл саудовский "Аль-Хиляль", который возглавляет сын Мирчи Луческу Рэзван.

В основное время встречи команды забили по два гола, а победителя пришлось определять в серии пенальти. В итоге "Аль-Хиляль" допустил на один промах больше.

"Монтеррей" (Мексика) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Артуро Гонсалес, 55, Меса, 60 - Карлос Эдуардо, 35, Гомис, 66.

В матче за кубок, напомним, 21 декабря встретятся "Ливерпуль" и "Фламенго".

Как сообщал УНИАН, в полуфинале "Монтеррей" уступил "Ливерпулю", а "Аль-Хиляль" проиграл "Фламенго".