Ливерпуль стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира (видео)

Мерсисайдцы справились с мексиканцами.

Состоялся второй полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались английский "Ливерпуль" и мексиканский "Монтеррей".

Команды обменялись голами уже в первые 15 минут встречи. Сначала Кейта вывел европейцев вперед, а затем Фунес восстановил равновесие. Победу команде Юргена Клоппа уже в добавленное время принес точный удар Роберто Фирмино.

"Монтеррей" - "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Фунес, 14 - Кейта, 12, Фирмино, 90+1

Видео голов матча

В финале "Ливерпуль" встретится с бразильским "Фламенго". Матч пройдет 21 декабря.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером.