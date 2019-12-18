Ливерпуль стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира (видео)
22:06, 18 декабря 2019Футбол
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Мерсисайдцы справились с мексиканцами.
Роберто Фирмино / REUTERS
Состоялся второй полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались английский "Ливерпуль" и мексиканский "Монтеррей".
Команды обменялись голами уже в первые 15 минут встречи. Сначала Кейта вывел европейцев вперед, а затем Фунес восстановил равновесие. Победу команде Юргена Клоппа уже в добавленное время принес точный удар Роберто Фирмино.
"Монтеррей" - "Ливерпуль" - 1:2
Голы: Фунес, 14 - Кейта, 12, Фирмино, 90+1
Видео голов матча
В финале "Ливерпуль" встретится с бразильским "Фламенго". Матч пройдет 21 декабря.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером.
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