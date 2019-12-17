Определился первый финалист Клубного чемпионата мира (видео)
23:06, 17 декабря 2019Футбол
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В решающем поединке сыграет бразильский клуб.
Бразильцы добыли волевую победу / фото: twitter.com/flamengo
Состоялся первый полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль", представляющий Саудовскую Аравию.
Бразильцы первыми пропустили уже на 19-й минуте, но во втором тайме сумели не только сравнять счет, но и победить со счетом 3:1.
"Фламенго" - "Аль-Хиляль" - 3:1
Голы: де Арраскаэта, 49, Бруно Энрике, 78, Аль-Булайхи, 82 (автогол) - Аль-Давсари, 18
В среду, 18 декабря, английский "Ливерпуль" встретится с мексиканским "Монтерреем" во втором полуфинале, а решающий матч за трофей пройдет 21 декабря.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером.
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