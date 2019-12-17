Определился первый финалист Клубного чемпионата мира (видео)

В решающем поединке сыграет бразильский клуб.

Состоялся первый полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль", представляющий Саудовскую Аравию.

Бразильцы первыми пропустили уже на 19-й минуте, но во втором тайме сумели не только сравнять счет, но и победить со счетом 3:1.

"Фламенго" - "Аль-Хиляль" - 3:1

Голы: де Арраскаэта, 49, Бруно Энрике, 78, Аль-Булайхи, 82 (автогол) - Аль-Давсари, 18

В среду, 18 декабря, английский "Ливерпуль" встретится с мексиканским "Монтерреем" во втором полуфинале, а решающий матч за трофей пройдет 21 декабря.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером.