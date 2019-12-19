Ливерпуль - Фламенго: прогноз букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

В решающем поединке за трофей сразятся английский и бразильский клубы.

В субботу, 21 декабря, на стадионе "Халифа" в Дохе (Катар) состоится финальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Фламенго.

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По мнению букмекеров, европейцы являются фаворитами предстоящей встречи.

На победу "Ливерпуля" дается коэффициент 1,63, на ничейный результат - 4,50, а на победу "Фламенго" - 5,10.

На то, что англичане завоюют трофей, букмекеры выставили коэффициент 1,33, а на то, что это сделают бразильцы - 3,45.

Напомним, в полуфинале "Фламенго" обыграл "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 3:1, а "Ливерпуль" разобрался с мексиканским "Монтерреем" - 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером.