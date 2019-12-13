Английский топ-клуб продлил контракт с главным тренером (видео)
14:41, 13 декабря 2019Футбол
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Юрген Клопп не планирует покидать "Ливерпуль".
Юрген Клопп / REUTERS
Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.
Об этом сообщил Twitter-аккаунт английского клуба.
Новая сделка мерсисайдцев с немецким специалистом рассчитана до лета 2024 года. Предыдущий контракт Клоппа истекал в конце сезона-2020/21.
Extension, contract extension 😎 pic.twitter.com/XY13Mi7hA2— Liverpool FC (@LFC) 13 декабря 2019 г.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа стал вице-чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне АПЛ "красные" занимают первое место, опережая идущий вторым "Лестер" на восемь очков. Также мерсисайдцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
УНИАН ранее сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.
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