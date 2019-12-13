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Английский топ-клуб продлил контракт с главным тренером (видео)

14:41, 13 декабря 2019
Футбол
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Юрген Клопп / REUTERS

Об этом сообщил Twitter-аккаунт английского клуба.

Новая сделка мерсисайдцев с немецким специалистом рассчитана до лета 2024 года. Предыдущий контракт Клоппа истекал в конце сезона-2020/21.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа стал вице-чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ "красные" занимают первое место, опережая идущий вторым "Лестер" на восемь очков. Также мерсисайдцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: #Ливерпуль#Юрген Клопп