Английский топ-клуб продлил контракт с главным тренером (видео)

Юрген Клопп не планирует покидать "Ливерпуль".

Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Об этом сообщил Twitter-аккаунт английского клуба.

Новая сделка мерсисайдцев с немецким специалистом рассчитана до лета 2024 года. Предыдущий контракт Клоппа истекал в конце сезона-2020/21.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа стал вице-чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ "красные" занимают первое место, опережая идущий вторым "Лестер" на восемь очков. Также мерсисайдцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.