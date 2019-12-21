Ливерпуль - Фламенго - 1:0: онлайн финала Клубного ЧМ, видео гола

В финале Клубного ЧМ-2019 встречались английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго".

21 декабря на стадионе "Халифа" в катарской Дохе прошел финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу-2019 между "Ливерпулем" и "Фламенго".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Фламенго".

Клубный чемпионат мира-2019, финал

Ливерпуль - Фламенго - 1:0

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Диего Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис, Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102), Рибейро (Диего, 82), де Арраскаэта (Витиньо, 77), Энрике, Габриэл Барбоза

Видео гола

Онлайн-трансляция матча

120+2 - Финальный свисток! "Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и стал чемпионом мира!

120 - Замены у обеих команд. Беррио вместо Арао, а Шакири вместо Салаха.

119 - Какой момент у "Фламенго"! Линкольн мог забивать, но из центра штрафной запустил мяч сильно выше ворот.

115 - Перспективный штрафной был у "Ливерпуля". Хендерсон пробил - Диего Алвес выручил свою команду.

112 - Желтая карточка. Диего предупрежден.

108 - Удар из пределов штрафной от Барбозы - неподалеку от штанги пролетел мяч.

106 - Состоялась третья замена у "Ливерпуля". Ориги вышел вместо Фирмино.

106 - Овертайм продолжается!

105+2 - Первый экстра-тайм завершен - 1:0.

103 - Витиньо очень неточно пробил со штрафного.

102 - Замена. Линкольн вышел вместо Жерсона.

102 - Угловой у ворот "Фламенго" завершился ударом ван Дейка, который отразил Алвес.

101 - Салах опасно крутил мяч в ворота - Алвес в прыжке среагировал на удар.

100 - Замена от Клоппа. Милнер вышел вместо Кейта.

99 - ГОООООЛ! "Ливерпуль" выходит вперед - 1:0! Мане в контратаке отдал на Фирмино, тот сделал паузу, уложил на газон вратаря, обыграл защитник и отправил мяч в сетку.

93 - У Барбозы свело ногу. Врачи появились на поле и на время унесли его за пределы поля.

91 - Овертайм! Матч продолжается!

90+8 - Второй тайм завершен! 0:0. Будет дополнительное время.

90+4 - VAR в деле! Арбитр после выхода один на один Мане и подката Рафиньи сперва назначил пенальти в ворота "Фламенго". Но затем сам посмотрел видеоповтор и принял решение, что фола не было. Желтая для Рафиньи отменена.

90 - Витиньо получил желтую карточку.

87 - Ван Дейк неточно пробил головой после подачи от углового флажка.

86 - Опасно! Хендерсон классно бил издали - Диего Алвес из-под перекладины достал мяч в красивом прыжке.

85 - Пять минут остается до окончания основного времени матча, а на табло по-прежнему нули.

84 - Салах бил в касание после паса Кейта - мяч попал в соперника.

82 - Замена. Экс-игрок "Вердера" и "Атлетико" Диего вышел вместо Эвертона Рибейро.

80 - Салах получил "горчичник" за грубую игру.

79 - Александер-Арнолд пробил из пределов штрафной - мяч в руках у вратаря.

77 - И у "Фламенго" первая замена. Витиньо вышел вместо де Арраскаэты.

76 - Салах забил, но из офсайда. Гол справедливо не засчитан.

75 - Лаллана вышел на поле вместо Окслейда-Чемберлена.

73 - Окслейд-Чемберлен неудачно приземлился на газон. Возможно, понадобится замена "Ливерпулю".

70 - "Фламенго" владеет инициативой в последние минуты.

69 - Удар через себя от Барбозы! Красиво, но Алиссон забрал мяч.

66 - Барбоза оказался на ударно позиции в штрафной "Ливерпуля", но ван Дейк подставил ногу.

60 - Час игрового времени позади, а счет в матче пока так и не открыт.

57 - Экс-игроку "Баварии" Рафинье понадобилась помощь врачей. Но все нормально, он может продолжать.

54 - Два опасных удара от Барбозы. Сперва выше, а следом уже Алиссону пришлось потрудиться, чтобы перевести мяч на угловой!

53 - Диего Алвес выбежал к углу штрафной, чтобы руками выбить мяч за ее пределы.

50 - И еще один прекрасный момент у "Ливерпуля"! Салах умудрился подставить ногу и в касание замыкал фланговую передачу - рядом со штангой.

47 - Штанга! "Ливерпуль" мог забивать, но после удара Фирмино из центра штрафной мяч отскочил от газона и попал в правую от вратаря штангу.

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв. Счет пока не открыт - 0:0.

45 - Первая желтая карточка в матче. Мане предупрежден. Провоцировал его Рафинья, но этого рефери или не увидел, или посчитал, что бразильцу тоже давать желтую не нужно.

43 - Классный пас от ван Дейка, но Салах совсем немного не достал до мяча, чтобы попытаться обыграть голкипера.

39 - Кейта упал прямо перед штрафной "Фламенго", арбитр посчитал, что фола не было, хотя Филипе Луис все же блокировал соперника.

36 - Второй в матче угловой заработал обладатель Кубка Либертадорес. Разыграли, но лишь нарвались на контратаку, которую неточным пасом испортил Салах.

32 - Игроки "Фламенго" сигнализировали арбитру о том, что мяч попал в руку Гомесу в штрафной "красных". Но рефери даже не стал использовать VAR. И правильно сделал - руки там не было.

27 - Мари классным пасом через все поле нашел Энрике, тот ворвался в штрафную и пробивал с острого угла - от ноги Гомеса мяч полетел на угловой.

26 - В последние минуты "Фламенго" удалось выровнять процент владения мячом.

23 - Бруно Энрике обыграл в штрафной "Ливерпуля" Александера-Арнольда, но прострел от игрока "Фламенго" не прошел.

18 - Добрались до чужой штрафной игроки "Фламенго" и дважды пытались пробить, но и после удара головой и последующего удара из-за пределов штрафной мяч попадал в игроков "Ливерпуля".

15 - Продолжает "Ливерпуль" полностью контролировать ход встречи. Активно прессингуют "красные" и быстро возвращают мяч себе после каждой потери.

11 - Дебют матча - за победителем Лиги чемпионов. Но пока без голов.

6 - Продолжает атаковать "Ливерпуль". Александер-Арнолд пробил из-за пределов штрафной - рядом со штангой.

5 - И вновь опасно у ворот "Фламенго"! Салах отдал под удар Кейта, тот из пределов штрафной пробил над перекладиной.

3 - Неточным дальним ударом де Арраскаеты завершилась атака "Фламенго".

2 - "Ливерпуль" уже мог забивать! Фирмино после заброса из глубины оказался перед голкипером, но не попал в створ.

1 - Матч начался!

Команды уже вышли на поле!

Главным арбитром матча будет Абдуррахман Аль-Джассим из Катара.

"Ливерпуль" также не останется без поддержки.

Фанаты "Фламенго" готовы поддерживать свою команду.

Трофей, за который будут сражаться команды

Видео с предматчевых тренировок команд

И "Ливерпуль", и "Фламенго" могут впервые в истории выиграть Клубный ЧМ. Мерсисайдцы уже играли в финале в 2005 году, но тогда уступили бразильскому "Сан-Паулу".

"Ливерпуль" выступает на клубном ЧМ-2019 на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Фламенго" - как обладатель Кубка Либертадорес.

Ливерпуль - Фламенго: прогноз букмекеров

Обе команды стартовали на Клубном ЧМ-2019 с полуфинала. "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей", а "Фламенго" прошел саудовский "Аль-Хиляль".