Ливерпуль - Фламенго - 1:0: онлайн финала Клубного ЧМ, видео гола
21 декабря на стадионе "Халифа" в катарской Дохе прошел финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу-2019 между "Ливерпулем" и "Фламенго".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Фламенго".
Клубный чемпионат мира-2019, финал
Ливерпуль - Фламенго - 1:0
Гол: Фирмино, 99
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 106), Мане
Фламенго: Диего Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис, Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102), Рибейро (Диего, 82), де Арраскаэта (Витиньо, 77), Энрике, Габриэл Барбоза
Видео гола
Онлайн-трансляция матча
120+2 - Финальный свисток! "Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и стал чемпионом мира!
120 - Замены у обеих команд. Беррио вместо Арао, а Шакири вместо Салаха.
119 - Какой момент у "Фламенго"! Линкольн мог забивать, но из центра штрафной запустил мяч сильно выше ворот.
115 - Перспективный штрафной был у "Ливерпуля". Хендерсон пробил - Диего Алвес выручил свою команду.
112 - Желтая карточка. Диего предупрежден.
108 - Удар из пределов штрафной от Барбозы - неподалеку от штанги пролетел мяч.
106 - Состоялась третья замена у "Ливерпуля". Ориги вышел вместо Фирмино.
106 - Овертайм продолжается!
105+2 - Первый экстра-тайм завершен - 1:0.
103 - Витиньо очень неточно пробил со штрафного.
102 - Замена. Линкольн вышел вместо Жерсона.
102 - Угловой у ворот "Фламенго" завершился ударом ван Дейка, который отразил Алвес.
101 - Салах опасно крутил мяч в ворота - Алвес в прыжке среагировал на удар.
100 - Замена от Клоппа. Милнер вышел вместо Кейта.
99 - ГОООООЛ! "Ливерпуль" выходит вперед - 1:0! Мане в контратаке отдал на Фирмино, тот сделал паузу, уложил на газон вратаря, обыграл защитник и отправил мяч в сетку.
93 - У Барбозы свело ногу. Врачи появились на поле и на время унесли его за пределы поля.
91 - Овертайм! Матч продолжается!
90+8 - Второй тайм завершен! 0:0. Будет дополнительное время.
90+4 - VAR в деле! Арбитр после выхода один на один Мане и подката Рафиньи сперва назначил пенальти в ворота "Фламенго". Но затем сам посмотрел видеоповтор и принял решение, что фола не было. Желтая для Рафиньи отменена.
90 - Витиньо получил желтую карточку.
87 - Ван Дейк неточно пробил головой после подачи от углового флажка.
86 - Опасно! Хендерсон классно бил издали - Диего Алвес из-под перекладины достал мяч в красивом прыжке.
85 - Пять минут остается до окончания основного времени матча, а на табло по-прежнему нули.
84 - Салах бил в касание после паса Кейта - мяч попал в соперника.
82 - Замена. Экс-игрок "Вердера" и "Атлетико" Диего вышел вместо Эвертона Рибейро.
80 - Салах получил "горчичник" за грубую игру.
79 - Александер-Арнолд пробил из пределов штрафной - мяч в руках у вратаря.
77 - И у "Фламенго" первая замена. Витиньо вышел вместо де Арраскаэты.
76 - Салах забил, но из офсайда. Гол справедливо не засчитан.
75 - Лаллана вышел на поле вместо Окслейда-Чемберлена.
73 - Окслейд-Чемберлен неудачно приземлился на газон. Возможно, понадобится замена "Ливерпулю".
70 - "Фламенго" владеет инициативой в последние минуты.
69 - Удар через себя от Барбозы! Красиво, но Алиссон забрал мяч.
66 - Барбоза оказался на ударно позиции в штрафной "Ливерпуля", но ван Дейк подставил ногу.
60 - Час игрового времени позади, а счет в матче пока так и не открыт.
57 - Экс-игроку "Баварии" Рафинье понадобилась помощь врачей. Но все нормально, он может продолжать.
54 - Два опасных удара от Барбозы. Сперва выше, а следом уже Алиссону пришлось потрудиться, чтобы перевести мяч на угловой!
53 - Диего Алвес выбежал к углу штрафной, чтобы руками выбить мяч за ее пределы.
50 - И еще один прекрасный момент у "Ливерпуля"! Салах умудрился подставить ногу и в касание замыкал фланговую передачу - рядом со штангой.
47 - Штанга! "Ливерпуль" мог забивать, но после удара Фирмино из центра штрафной мяч отскочил от газона и попал в правую от вратаря штангу.
46 - Начался второй тайм!
45+1 - Перерыв. Счет пока не открыт - 0:0.
45 - Первая желтая карточка в матче. Мане предупрежден. Провоцировал его Рафинья, но этого рефери или не увидел, или посчитал, что бразильцу тоже давать желтую не нужно.
43 - Классный пас от ван Дейка, но Салах совсем немного не достал до мяча, чтобы попытаться обыграть голкипера.
39 - Кейта упал прямо перед штрафной "Фламенго", арбитр посчитал, что фола не было, хотя Филипе Луис все же блокировал соперника.
36 - Второй в матче угловой заработал обладатель Кубка Либертадорес. Разыграли, но лишь нарвались на контратаку, которую неточным пасом испортил Салах.
32 - Игроки "Фламенго" сигнализировали арбитру о том, что мяч попал в руку Гомесу в штрафной "красных". Но рефери даже не стал использовать VAR. И правильно сделал - руки там не было.
27 - Мари классным пасом через все поле нашел Энрике, тот ворвался в штрафную и пробивал с острого угла - от ноги Гомеса мяч полетел на угловой.
26 - В последние минуты "Фламенго" удалось выровнять процент владения мячом.
23 - Бруно Энрике обыграл в штрафной "Ливерпуля" Александера-Арнольда, но прострел от игрока "Фламенго" не прошел.
18 - Добрались до чужой штрафной игроки "Фламенго" и дважды пытались пробить, но и после удара головой и последующего удара из-за пределов штрафной мяч попадал в игроков "Ливерпуля".
15 - Продолжает "Ливерпуль" полностью контролировать ход встречи. Активно прессингуют "красные" и быстро возвращают мяч себе после каждой потери.
11 - Дебют матча - за победителем Лиги чемпионов. Но пока без голов.
6 - Продолжает атаковать "Ливерпуль". Александер-Арнолд пробил из-за пределов штрафной - рядом со штангой.
5 - И вновь опасно у ворот "Фламенго"! Салах отдал под удар Кейта, тот из пределов штрафной пробил над перекладиной.
3 - Неточным дальним ударом де Арраскаеты завершилась атака "Фламенго".
2 - "Ливерпуль" уже мог забивать! Фирмино после заброса из глубины оказался перед голкипером, но не попал в створ.
1 - Матч начался!
Команды уже вышли на поле!
Главным арбитром матча будет Абдуррахман Аль-Джассим из Катара.
"Ливерпуль" также не останется без поддержки.
Фанаты "Фламенго" готовы поддерживать свою команду.
#PeloMundoDeNovo, NAÇÃO! #FLAxLIV#ClubWCpic.twitter.com/L61xkLGzOH— Flamengo (@Flamengo) 21 декабря 2019 г.
Трофей, за который будут сражаться команды
Видео с предматчевых тренировок команд
🏃♂️😂 #ClubWC#OSonhoDaNaçãopic.twitter.com/uWKgJSNsRf— Flamengo (@Flamengo) 20 декабря 2019 г.
🔴 B O S S 🔴— Liverpool FC (@LFC) 20 декабря 2019 г.
The hard work continues in Qatar 💪 pic.twitter.com/bIid8abY2I
И "Ливерпуль", и "Фламенго" могут впервые в истории выиграть Клубный ЧМ. Мерсисайдцы уже играли в финале в 2005 году, но тогда уступили бразильскому "Сан-Паулу".
#ClubWC final 🙌 pic.twitter.com/Ra5WZELQCS— Liverpool FC (@LFC) 21 декабря 2019 г.
"Ливерпуль" выступает на клубном ЧМ-2019 на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Фламенго" - как обладатель Кубка Либертадорес.
Ливерпуль - Фламенго: прогноз букмекеров
Обе команды стартовали на Клубном ЧМ-2019 с полуфинала. "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей", а "Фламенго" прошел саудовский "Аль-Хиляль".