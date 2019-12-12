"Получаем то, что получаем": Степаненко намекнул на неуважение Тайсона к Шахтеру

Полузащитник считает, что в команде есть проблемы с дисциплиной.

Футболист донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко в контексте поражения в Лиге чемпионов от "Аталанты" (0:3) затронул тему дисциплины в команде и намекнул на неуважение к клубу и команде со стороны капитана Тайсона.

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Степаненко цитирует пресс-служба клуба.

"Нужно идти дальше. Мы будем играть в Лиге Европы, и, возможно, в чем-то этот турнир для нас сейчас лучше. То есть молодые игроки наберутся опыта, и мы сможем пройти как можно дальше. Но, опять же, если не будет дисциплины, то…

Например, мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно", - заявил хавбек.

Степаненко также отметил, что игроки в команде имеют разное отношение к делу:

"Какой бы результат ни был, нужно относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации? Вот и получаем то, что получаем".

Стоит отметить, что именно Тайсон получил желтую карточку в игре с "Олимпиком" за откидку мяча, и из-за перебора карточек не сыграет с "Зарей" в следующем туре УПЛ 14 декабря.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" не попадет в посев при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.