Назначены арбитры на матчи украинских клубов в еврокубках

Поединок "Шахтера" обслужит фартовый рефери, а "Динамо" будет судить арбитр из Азербайджана.

УЕФА назначил арбитров на матчи украинских "Шахтера", "Динамо" и "Александрии" в еврокубках.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" будет бригада арбитров из Германии во главе с немцем Феликсом Цвайером.

Ранее Цвайер дважды работал на матчах "горняков", и оба раза "Шахтер" выиграл. В 2015 году немец судил встречу третьего квалификационного раунда ЛЧ против "Фенербахче" (3:0), а через два года - поединок против итальянского "Наполи" (2:1).

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"Динамо" и "Лугано" в Лиге Европы рассудит бригада арбитров из Азербайджана. Главным судьей матча назначен Алияр Агаев.

Ранее 32-летний рефери матчи с участием "Динамо" не обслуживал.

Что касается поединка "Гент" - "Александрия", то на этом матче будут работать арбитры из Румынии во главе с Раду Петреску.

Напомним, матч "Шахтер" - "Аталанта" пройдет 11 декабря, а "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы сыграют 12 декабря.

УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Аталанта".