"Болеем до последней секунды": Шахтер представил яркое промо к решающему матчу в Лиге чемпионов (видео)
11:06, 30 ноября 2019Футбол
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В шестом туре УПЛ "горняки" встретятся с итальянской "Аталантой".
Шахтер / REUTERS
Донецкий "Шахтер" выпустил промо-ролик к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты".
Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.
Матч "Шахтер" - "Аталанта" пройдет 11 декабря. В этом поединке решится судьба путевки в плей-офф.
"Болеем до последней секунды последнего матча. 11 декабря болей до конца на ОСК "Металлист", - говорится в ролике.
Напомним, у "Шахтера" после пяти туров 6 очков, у "Динамо" Загреб - 5 очков, у "Аталанты" - 4. "Горняки" гарантируют себе выход в 1/8 финала в случае победы, а в случае ничьей все будет зависеть от результата параллельной встречи между загребским "Динамо" и "Манчестер Сити".
Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити".
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