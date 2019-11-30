"Болеем до последней секунды": Шахтер представил яркое промо к решающему матчу в Лиге чемпионов (видео)

В шестом туре УПЛ "горняки" встретятся с итальянской "Аталантой".

Донецкий "Шахтер" выпустил промо-ролик к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты".

Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.

Матч "Шахтер" - "Аталанта" пройдет 11 декабря. В этом поединке решится судьба путевки в плей-офф.

"Болеем до последней секунды последнего матча. 11 декабря болей до конца на ОСК "Металлист", - говорится в ролике.

Напомним, у "Шахтера" после пяти туров 6 очков, у "Динамо" Загреб - 5 очков, у "Аталанты" - 4. "Горняки" гарантируют себе выход в 1/8 финала в случае победы, а в случае ничьей все будет зависеть от результата параллельной встречи между загребским "Динамо" и "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити".