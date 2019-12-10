Ярмоленко пропустил матч АПЛ из-за травмы
09:36, 10 декабря 2019Футбол
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Украинский футболист не смог выйти на поле в поединке против "Арсенала"
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на матч 16-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала".
Официальный сайт "Вест Хэма" сообщил, что Ярмоленко не смог помочь команде из-за травмы спины.
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О сроках, которые понадобятся украинцу на восстановление, пока не сообщается.
Ярмоленко не попал в заявку на матч АПЛ впервые с 10 августа. В текущем сезоне на счету украинца 3 гола и 1 ассист в 14 матчах за "Вест Хэм".
Отметим, что без Ярмоленко "Вест Хэм" проиграл "Арсеналу" со счетом 1:3.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Александр Зубков оформил дубль в чемпионате Венгрии.
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