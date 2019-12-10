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Ярмоленко пропустил матч АПЛ из-за травмы

09:36, 10 декабря 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на матч 16-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала".

Официальный сайт "Вест Хэма" сообщил, что Ярмоленко не смог помочь команде из-за травмы спины.

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О сроках, которые понадобятся украинцу на восстановление, пока не сообщается.

Ярмоленко не попал в заявку на матч АПЛ впервые с 10 августа. В текущем сезоне на счету украинца 3 гола и 1 ассист в 14 матчах за "Вест Хэм".

Отметим, что без Ярмоленко "Вест Хэм" проиграл "Арсеналу" со счетом 1:3.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Александр Зубков оформил дубль в чемпионате Венгрии.

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Теги: #Андрей Ярмоленко#АПЛ#Вест Хэм