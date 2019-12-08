Десна нанесла разгромное поражение Карпатам в УПЛ

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве.

В воскресенье, 8 декабря, в 17-м туре украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали черниговскую "Десну".

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Гости одержали победу со счетом 6:2.

"Десна" вышла вперед уже на третьей минуте, когда Имереков воспользовался отскоком мяча после подачи углового и расстрелял ворота Кудрика. На 16-й минуте гости удвоили преимущество: после фола Мартинса арбитр назначил пенальти, а Филиппов реализовал наказание.

Уже спустя минуту "Карпаты" также получили право пробить пенальти за фол Огири - Назарина точно реализовал наказание.

"Десна" владела преимуществом, которое реализовала почти сразу после перерыва - Калитвинцев после прострела от Мостового послал мяч в дальний угол ворот. Счет 1:3 стал не худшей новостью для львовян, так как на 57-й минуте Кудрик оставил команду в меньшинстве за фол последней надежды.

Это не помешало "Карпатам" сократить отставание на 64-й минуте: Бойчук после скидки партнера нанес эффектный удар в падении через себя. "Карпаты" держали приличный счет до 77-й минуты, а затем преимущество "Десны" увеличил Хлебас после передачи Филиппова. Разгром оформили Калитвинцев и Филиппов.

"Карпаты" - "Десна" - 2:6

Голы: Назарина, 17 (с пенальти), Бойчук, 64 - Имереков, 3, Филиппов, 16 (с пенальти), 89, Калитвинцев, 51, 80, Хлебас, 77

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Кучер (Артым, 60), Халл, Назарина, Мартинс, Клец, Ди Франко (Лях, 46), Дубинчак, Бойчук, Гуцуляк (Деда, 68)

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Калитвинцев (Дегтярев, 84), Хлебас (Конопля, 87), Кузик (Картушов, 74), Филиппов

Предупреждения: Мартинс, Дубинчак, Веремиенко - А. Фаворов

Удаление: Кудрик, 57 (фол последней надежды)

"Десна" набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. "Карпаты" имеют 11 очков и делят 11-12 места в таблице с "Ворсклой".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Колос" в большинстве разгромил "Днепр-1".