УПЛ: Колос в большинстве разгромил Днепр-1

"Колос" одержал крупную домашнюю победу в 17-м туре.

В 17-м туре украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Днепр-1". Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте - исландский легионер "Колоса" Арни Вильхамссон реализовал пенальти.

В конце первого тайма "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Коркишко. Во втором тайме, имея численное преимущество, "Колос" еще трижды огорчил "Днепр-1". Вильхамссон оформил дубль, еще по голу забили Олег Ильин и Евгений Смирный.

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После этой победы "Колос" набрал 20 очков и вошел в топ-6 УПЛ. У "Днепра-1" - 18 очков и девятая позиция.

"Колос" - "Днепр-1" - 4:0

Голы: Вильхамссон, 14 (с пенальти), 52, Ильин, 57, Смирный, 78

"Колос": Волынец, Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов, Милько, Ориховский, Ильин, Смирный (Нехтий, 85), Вильхамссон (Морозко, 79), Лысенко (Бондаренко, 83)

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Логинов, Шаповал, Кравченко (Чичиков, 64), Вакулко, Коркишко, Когут, Булеца (Назаренко, 69), Кулиш (Супряга, 63)

Удаление: Коркишко, 40 (повторное предупреждение)

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Александрия" разгромила в УПЛ "Ворсклу".