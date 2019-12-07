Голы украинцев принесли Генту победу в матче чемпионата Бельгии
23:02, 07 декабря 2019Футбол
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Роман Яремчук и Роман Безус забили свои очередные голы в сезоне.
Роман Безус забил во втором матче подряд / фото: twitter.com/kaagent
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Роман Безус отличились забитыми голами за "Гент" в матче 18-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегем".
Безус открыл счет в матче уже на 2-й минуте, а Яремчук отличился на 28-й.
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Встреча в итоге так и завершилась со счетом 2:0.
Для Безуса этот гол стал пятым в текущем чемпионате Бельгии. В то же время Яремчук отличился в десятый раз в турнире.
В матче принимал участие еще один украинец Игорь Пластун, который отыграл за "Гент" все 90 минут.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский забил гол-красавец в чемпионате Италии.
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