Полузащитник сборной Украины Малиновский забил гол-красавец в чемпионате Италии (видео)
17:57, 07 декабря 2019Футбол
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Украинский футболист забил свой дебютный гол в Серии А.
Руслан Малиновский забил второй мяч в составе Аталанты / фото: twitter.com/atalanta_bc
Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил свой первый мяч за "Аталанту" в итальянской Серии А.
Украинец отметился голом в матче 15-го тура против "Вероны".
Малиновский вышел на замену 28-й минуте матча, а в концовке тайма сравнял счет эффектным ударом из-за пределов штрафной, отправив мяч в верхний угол ворот.
Этот гол стал для Малиновского вторым в семнадцати матчах за "Аталанту". Ранее он забивал в Лиге чемпионов.
Встреча в итоге завершилась победой "Аталанты" со счетом 3:2.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Артем Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб.
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