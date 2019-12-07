Полузащитник сборной Украины Малиновский забил гол-красавец в чемпионате Италии (видео)

Украинский футболист забил свой дебютный гол в Серии А.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил свой первый мяч за "Аталанту" в итальянской Серии А.

Украинец отметился голом в матче 15-го тура против "Вероны".

Малиновский вышел на замену 28-й минуте матча, а в концовке тайма сравнял счет эффектным ударом из-за пределов штрафной, отправив мяч в верхний угол ворот.

Этот гол стал для Малиновского вторым в семнадцати матчах за "Аталанту". Ранее он забивал в Лиге чемпионов.

Встреча в итоге завершилась победой "Аталанты" со счетом 3:2.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Артем Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб.