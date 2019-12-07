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Полузащитник сборной Украины Малиновский забил гол-красавец в чемпионате Италии (видео)

17:57, 07 декабря 2019
Футбол
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Руслан Малиновский забил второй мяч в составе Аталанты / фото: twitter.com/atalanta_bc

Украинец отметился голом в матче 15-го тура против "Вероны".

Малиновский вышел на замену 28-й минуте матча, а в концовке тайма сравнял счет эффектным ударом из-за пределов штрафной, отправив мяч в верхний угол ворот.

Этот гол стал для Малиновского вторым в семнадцати матчах за "Аталанту". Ранее он забивал в Лиге чемпионов.

Встреча в итоге завершилась победой "Аталанты" со счетом 3:2.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Артем Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб.

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Теги: #серия А#Руслан Малиновский#Аталанта