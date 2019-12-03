Золотой мяч-2019: Месси победил с минимальным отрывом, Украина не поддержала аргентинца

Аргентинец опередил ближайшего преследователя всего на семь очков.

Стали известны подробности голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

Награда досталась форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, который получил свой шестой "Золотой мяч" и опередил Криштиану Роналду.

Twitter-аккаунт Sport Witness опубликовал подробности голосования.

Месси набрал 686 очков и сумел победить благодаря отрыву от защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка всего в семь пунктов - нидерландец набрал 679 очков. В тройку вошел форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (476), а в топ-5 - представители "Ливерпуля" Садио Мане (347) и Мохамед Салах (178).

It was so close. So, so close. pic.twitter.com/a9cf3JTcqT — Sport Witness (@Sport_Witness) 3 декабря 2019 г.

В голосовании принимали участие журналисты по всему миру. Стало известно также, что Украина не поддержала кандидатуру Месси. На первом месте у представителей украинских СМИ - ван Дейк, а в тройку вошли Роналду и Салах. Месси стал только четвертым, а в топ-5 вошел голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген.

Стоит отметить, что Месси теперь является рекордсменом по количеству "Золотых мячей".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лунин посетил церемонию вручения "Золотого мяча"-2019.