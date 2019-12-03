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Золотой мяч-2019: Месси победил с минимальным отрывом, Украина не поддержала аргентинца

12:00, 03 декабря 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Награда досталась форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, который получил свой шестой "Золотой мяч" и опередил Криштиану Роналду.

Twitter-аккаунт Sport Witness опубликовал подробности голосования.

Месси набрал 686 очков и сумел победить благодаря отрыву от защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка всего в семь пунктов - нидерландец набрал 679 очков. В тройку вошел форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (476), а в топ-5 - представители "Ливерпуля" Садио Мане (347) и Мохамед Салах (178).

В голосовании принимали участие журналисты по всему миру. Стало известно также, что Украина не поддержала кандидатуру Месси. На первом месте у представителей украинских СМИ - ван Дейк, а в тройку вошли Роналду и Салах. Месси стал только четвертым, а в топ-5 вошел голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген.

Стоит отметить, что Месси теперь является рекордсменом по количеству "Золотых мячей". 

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лунин посетил церемонию вручения "Золотого мяча"-2019.

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Теги: #футбол#Лионель Месси#Золотой мяч