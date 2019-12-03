цей матеріал доступний українською

Вратарь сборной Украины посетил церемонию вручения Золотого мяча (фото, видео)

09:26, 03 декабря 2019
Футбол
131 0
Андрей Лунин со своей девушкой в Париже / REUTERS

Единственный украинский футболист, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", побывал на красной дорожке мероприятия вместе со своей девушкой. В зале украинец разместился во втором ряду вместе с еще одним талантом "Реала" Винисиусом Жуниором.

Прямо перед Луниным сидели главные звезды мирового футбола - Роберт Левандовски, Вирджил ван Дейк, Килиан Мбаппе и будущий обладатель шестого Золотого мяча Лионель Месси.

twitter.com/francefootball

Стоит отметить, что украинский вратарь, который находится в аренде в "Вальядолиде", претендовал на награду лучшему молодому футболисту мира. Приз достался защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту, а украинец попал в номинацию и был в списке претендентов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси заговорил о завершении карьеры после вручения Золотого мяча.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Андрей Лунин#Золотой мяч