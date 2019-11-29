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Пятов вошел в символическую сборную отборочного турнира Евро-2020

15:15, 29 ноября 2019
Футбол
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Пятов помог сборной Украины выйти на Евро-2020 / фото: УАФ

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Голкипер "Шахтера" в отборе провел восемь поединков, из которых пять - на ноль, а также пропустил четыре мяча.

Также в символическую сборную вошли Гильфи Сигурдссон (Исландия), Серхио Рамос (Испания), Мерих Демирал (Турция), Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Рахим Стерлинг (Англия), Эран Захави (Израиль), Мемфис Депай (Нидерланды) и Гарри Кейн (Англия).

Отметим, что сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году, а также вышла на Евро-2020 и гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский признан лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Пятов#Евро-2020