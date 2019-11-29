Пятов вошел в символическую сборную отборочного турнира Евро-2020

Украинский голкипер ранее уже был признан лучшим вратарем квалификации.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов вошел в символическую сборную квалификации Евро-2020.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Голкипер "Шахтера" в отборе провел восемь поединков, из которых пять - на ноль, а также пропустил четыре мяча.

Также в символическую сборную вошли Гильфи Сигурдссон (Исландия), Серхио Рамос (Испания), Мерих Демирал (Турция), Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Рахим Стерлинг (Англия), Эран Захави (Израиль), Мемфис Депай (Нидерланды) и Гарри Кейн (Англия).

🔥🔥🔥 What a team!

Here's the @FedExEurope Performance Zone Team of the European Qualifiers... 👌



Which player are you most excited to see at #EURO2020? pic.twitter.com/RoAsHTHulT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 ноября 2019 г.

Отметим, что сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году, а также вышла на Евро-2020 и гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский признан лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020.