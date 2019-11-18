Малиновский признан лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020

Хавбек "Аталанты" был самым эффективным среди всех игроков, которые провели более половины поединков.

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим игроком сборной Украины по итогам всех матчей в квалификации Евро-2020.

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Об этом свидетельствуют данные аналитической компании в мире спорта InStat.

Рейтинг эффективности Малиновского составил 336 баллов, что является лучшим показателем среди всех футболистов, которые провели больше половины матчей, которых было восемь.

Хавбек сыграл во всех восьми встречах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

В топ-3 вошли два представителя донецкого "Шахтера" - голкипер Андрей Пятов (314 баллов) и полузащитник Евгений Коноплянка (298 баллов).

Стоит отметить, что без условия минимального количества поединков лучшим в составе сборной стал защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, который на правах аренды выступает за "Брюгге". В составе сборной Соболь провел поединки против Люксембурга и Литвы, набрав 375 баллов.

Отметим, что сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году, а также вышла на Евро-2020 и гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" стал лучшим в сборной Украины в матче с Сербией.