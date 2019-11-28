Лига Европы: Александрия уступила Вольфсбургу и потеряла шансы на выход в плей-офф

Подопечные Владимира Шарана минимально проиграли на "Арене Львов".

В пятом туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" на "Арене Львов" принимала "Вольфсбург". Встреча завершилась поражением украинского клуба.

Счет в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время - стандарт у ворот "Александрии" завершился фолом Каспара Дубры и пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Ваут Вегхорст.

"Александрия" имела по одному хорошему моменту в каждом из таймов, но Дмитрий Шастал не сумел переиграть голкипера с близкого расстояния, а Евгений Банада неточно пробил головой с линии вратарской.

Потерпев поражение, "Александрия" лишилась шансов на выход из группы. У команды Владимира Шарана осталось 3 очка и последнее место в группе I.

В то же время "Вольфсбург" набрал 8 очков и обеспечил себе путевку в плей-офф наряду с "Гентом" (9 очков).

"Александрия" - "Вольфсбург" - 0:1

Гол: Вегхорст, 45+1

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Запорожан, Лучкевич (Задерака, 86), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55)

"Вольфсбург": Кастеельс, Тиссеран, Брума, Брукс, Виллиам (Мбабу, 90), Гилавоги, Арнольд, Руссийон, Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 80)

В заключительном туре "Александрия" 12 декабря на выезде сыграет с "Гентом".

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном".