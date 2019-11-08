Александрия совершила яркий камбэк против Сент-Этьена в Лиге Европы

Украинцы красиво ушли от поражения во Львове.

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена Львов" "Александрия" принимала французский "Сент-Этьен" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

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Команды сыграли вничью - 2:2.

Команда Владимира Шарана начала поединок очень активно в атаке и дважды могла выходить вперед. Оба раза Банада оказывался на ударной позиции в штрафной гостей, но не сумел переиграть голкипера Руффье.

"Сент-Этьен" ответил забитым мячом. На 23-й минуте Хазри вышел один на один с Панькивым и заставил голкипера сфолить, а затем сам реализовал пенальти. Еще до перерыва у "Александрии" был шанс сравнять счет, но удар Бухала головой парировал Руффье.

Во втором тайме украинцы продолжили атаковать и выглядели уверенно, а на 70-й минуте Бухал даже сравнял счет ударом со штрафного, однако арбитр зафиксировал офсайд, так как мяч отрикошетил от спины Банады. Уже в ответной атаке гости удвоили преимущество, когда Камара протолкнул мяч в сетку ворот Панькива после передачи от партнера.

Обстоятельства не сломили украинскую команду, которая продолжила атаковать и сократила отставание на 84-й минуте, когда Безбородько расстрелял ворота гостей после отскока. В добавленное время хозяева сумели спасти ничью эффектным голом: после суматохи в штрафной мяч отскочил к Задераке, который точным ударом отправил мяч за шиворот голкиперу - 2:2.

"Александрия" - "Сент-Этьен" - 2:2

Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 - Хазри, 24 (с пенальти), Камара, 72

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84)

"Сент-Этьен": Руффье, Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73)

Предупреждения: Панькив - Фофана, Юссуф

"Александрия" набрала третье очко и остается на последнем месте в группе I. В пятом туре подопечные Шарана сыграют во Львове с "Вольфсбургом".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" на выезде.