Golden Boy-2019: названо имя лучшего молодого футболиста года в Европе
Нападающий "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy - премии, которая ежегодно вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.
По результатам голосования экспертов и журналистов Фелиш получил 332 голоса. Он опередил полузащитника "Боруссии" Джейдона Санчо (175) и хавбека "Байера" Кая Хавертца (75).
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Отметим, что голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин по итогам голосования занял 15-е место, получив 11 голосов.
20-летний Жоау Фелиш прошлый сезон провел в "Бенфике", после чего летом перешел в "Атлетико" за 126 миллионов евро, став одним из самых дорогих футболистов мира. В 13 матчах за мадридцев Фелиш забил 3 мяча.
В прошлые годы обладателями премии Golden Boy становились Килиан Мбаппе, Поль Погба, Лионель Месси, Уэйн Руни и другие известные футболисты. По итогам 2018 года лучшим молодым футболистом Европы был признан нидерландец Маттейс де Лигт.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что действующий обладатель "Золотого мяча" впервые за 26 лет не попал в число претендентов на награду.