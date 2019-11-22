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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 15-го тура

10:11, 22 ноября 2019
Футбол
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Александрия в первом круге обыграла Зарю со счетом 2:1 / фото: ФК Заря

Расписание трансляций

22 ноября

19.00. "Шахтер" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 1"

23 ноября

14.00. "Александрия" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Днепр-1" - "Ворскла"

Трансляция: УНИАН ТВ

24 ноября

14.00. "Карпаты" - "Олимпик"

Трансляция: УНИАН ТВ

14.00. "Колос" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Мариуполь"

Трансляция: "2+2"

УНИАН ранее также сообщал о том, что в рамках 15-го тура в УПЛ пройдет акция "Нет расизму!".

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Теги: #Динамо#Шахтер#Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Александрия