Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 15-го тура

"Шахтер" примет львовян, "Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Александрия" встретится с "Зарей".

С 22 по 24 ноября пройдут матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание трансляций 22 ноября 19.00. "Шахтер" - "Львов" Трансляция: "Футбол 1" 23 ноября 14.00. "Александрия" - "Заря" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Днепр-1" - "Ворскла" Трансляция: УНИАН ТВ 24 ноября 14.00. "Карпаты" - "Олимпик" Трансляция: УНИАН ТВ 14.00. "Колос" - "Десна" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Мариуполь" Трансляция: "2+2" УНИАН ранее также сообщал о том, что в рамках 15-го тура в УПЛ пройдет акция "Нет расизму!".

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