Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 15-го тура
10:11, 22 ноября 2019Футбол
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"Шахтер" примет львовян, "Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Александрия" встретится с "Зарей".
Александрия в первом круге обыграла Зарю со счетом 2:1 / фото: ФК Заря
С 22 по 24 ноября пройдут матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание трансляций
22 ноября
19.00. "Шахтер" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
23 ноября
14.00. "Александрия" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Днепр-1" - "Ворскла"
Трансляция: УНИАН ТВ
24 ноября
14.00. "Карпаты" - "Олимпик"
Трансляция: УНИАН ТВ
14.00. "Колос" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Мариуполь"
Трансляция: "2+2"
УНИАН ранее также сообщал о том, что в рамках 15-го тура в УПЛ пройдет акция "Нет расизму!".
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