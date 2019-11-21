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В следующем туре УПЛ команды выйдут на поле с вымпелами и баннерами против расизма

17:19, 21 ноября 2019
Футбол
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upl.ua

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

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Все участники шести поединков тура будут выходить на поле с вымпелами и баннерами "Нет расизму".

Акция будет направлена на повышение осведомленности болельщиков о проявлениях нетерпимости и дискриминации в футболе, а также поддержать развитие идей и стратегий борьбы с данным явлением.

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо", который прошел в Харькове, арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

КДК УАФ принял решение наказать "Динамо" штрафом в размере 500 тысяч гривен и одним матчем при пустых трибунах. Капитан "Шахтера" получил один матч дисквалификации.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обжалует решение УАФ.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер