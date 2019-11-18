Еще две сборные пробились в финальную часть Евро-2020

Известны уже 19 участников чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом следующего года.

Стали известны еще два участника Евро-2020. По итогам заключительного тура квалификации из группы D на континентальное первенство пробились сборные Швейцарии и Дании.

Швейцарцы в заключительном туре со счетом 6:1 разгромили сборную Гибралтара, набрали 17 очков и заняли первое место в группе. Датчане на выезде сыграли вничью со сборной Ирландии (1:1) и с 16 очками в активе финишировали вторыми.

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Таким образом, известны уже 19 участников Евро-2020 из 24. Это Украина, Португалия, Хорватия, Нидерланды, Германия, Италия, Финляндия, Бельгия, Россия, Польша, Австрия, Франция, Турция, Англия, Чехия, Испания, Швеция, Швейцария и Дания.

По итогам группового этапа квалификации остается определить только одного участника Евро-2020. На эту путевку претендуют сразу три сборные из группы Е - Венгрия, Уэльс и Словакия.

Еще четыре участника Евро-2020 будут определены в марте по итогам плей-офф отбора, в котором сыграют 16 команд.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 состоится 30 ноября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что побьет мировой рекорд по голам за сборную.