"И этот побью": Роналду заявил, что установит новый мировой рекорд по голам за сборную

Для того, чтобы стать абсолютным рекордсменом, португальцу осталось забить одиннадцать мячей.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что побьет мировой рекорд по голам за сборную.

В заключительном туре квалификации Евро-2020 Роналду забил гол в ворота Люксембурга. Этот мяч стал для него 99-м в футболке национальной команды.

Читайте такжеПятов стал рекордсменом сборной Украины

На данный момент мировой рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи, на счету которого 109 мячей.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - сказал 34-летний Роналду, которого цитирует BBC.

Для того, чтобы забить 99 голов, Роналду понадобилось 164 матча. До мирового рекорда по количеству матчей за сборную португальцу остается 20 матчей.

Отметим, что в отборочном цикле на Евро-2020 Роналду забил 11 голов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании.