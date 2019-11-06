"Ждал вызов весь 2019 год": Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
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Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.
"Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная. 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года.
Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?".
Также Ракицкий поблагодарил всех болельщиков за поддержку:
"Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо".
Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!
Ракицкий дебютировал в сборной Украины 10 октября 2009 года и провел за национальную команду 54 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Защитник потерял место в команде после того, как перешел из "Шахтера" в "Зенит".
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" раскритиковал Ракицкого за решение переехать в Россию.