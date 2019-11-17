Голкипер "Шахтера" установил рекорд сборной Украины среди вратарей.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов стал рекордсменом сборной Украины по количеству матчей среди вратарей.

Матч квалификации Евро-2020 против Сербии стал для Пятова 93-м в воротах сборной Украины. По этому показателю 35-летний голкипер обошел Александра Шовковского, на счету которого 92 матча.

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Кроме того, Пятов вышел на чистое пятое место в общем рейтинге "гвардейцев" сборной Украины. Чтобы подняться на четвертое место по количеству матчей за сборную, которое сейчас удерживает Олег Гусев, Пятову остается провести шесть поединков. Рекорд по количеству матчей за сборную Украины среди всех игроков удерживает Анатолий Тимощук (144 поединка)

Отметим, что в составе "желто-синих" Пятов дебютировал 22 августа 2007 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины установила историческое достижение.