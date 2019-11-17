Год без поражений: сборная Украины установила историческое достижение
19:09, 17 ноября 2019Футбол
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Украинская сборная ни разу не проиграла в 2019 году.
Сборная Украины / REUTERS
Сборная Украины впервые в своей истории не потерпела ни одного поражения за весь календарный год.
В 2019 году подопечные Андрея Шевченко провели десять матчей (восемь официальных и два товарищеских), в которых одержали семь побед при трех ничьих.
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Отметим, что всего беспроигрышная серия нашей сборной насчитывает одиннадцать матчей. В предыдущий раз "желто-синие" проигрывали еще 16 ноября прошлого года, когда в рамках Лиги наций уступили Словакии (1:4).
Напомним, также Украина впервые в своей истории напрямую пробилась на чемпионат Европы.
Как сообщал УНИАН, в заключительном матче отбора на Евро-2020 украинцы сыграли вничью со сборной Сербии.
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