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Год без поражений: сборная Украины установила историческое достижение

19:09, 17 ноября 2019
Футбол
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Сборная Украины / REUTERS

В 2019 году подопечные Андрея Шевченко провели десять матчей (восемь официальных и два товарищеских), в которых одержали семь побед при трех ничьих.

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Отметим, что всего беспроигрышная серия нашей сборной насчитывает одиннадцать матчей. В предыдущий раз "желто-синие" проигрывали еще 16 ноября прошлого года, когда в рамках Лиги наций уступили Словакии (1:4).

Напомним, также Украина впервые в своей истории напрямую пробилась на чемпионат Европы.

Как сообщал УНИАН, в заключительном матче отбора на Евро-2020 украинцы сыграли вничью со сборной Сербии.

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Теги: #сборная Украины