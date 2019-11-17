Досталось от стюарда: футболист Динамо получил курьезную травму в матче за сборную (видео)

Томаш Кендзера столкнулся со стюардом во время матча Израиль - Польша.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера курьезным образом получил повреждение в матче против сборной Израиля в рамках квалификации Евро-2020.

В концовке встречи на поле выбежали болельщики. Стюард, который пытался догнать одного из фанатов, случайно наткнулся на Кендзеру и сбил польского футболиста с ног.

Защитнику "Динамо" понадобилась помощь врачей, но в итоге он все же сумел доиграть матч до конца.

Интересно, что арбитр матча сперва подумал, что в Кендзеру врезался болельщик и хотел увести команды с поля. Однако затем рефери убедили, что это была случайность, и матч продолжился. Поляки одержали победу со счетом 2:1.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ — Fulhamaway (@Fulhamaway) 16 ноября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей отбора на Евро 16 ноября.