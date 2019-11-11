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Назван лучший игрок 14-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

15:53, 11 ноября 2019
Футбол
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Назарина принес Карпатам ничью / фото: ФК Карпаты

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Львовская команда уступала "Мариуполю" со счетом 0:2, однако Назарина оформил дубль и сумел спасти для "Карпат" ничью.

Хавбек обошел в голосовании защитника "Шахтера" Сергея Кривцова. В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Леонид Буряк.

upl.ua

Лучшим тренером тура стал наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 14-го тура УПЛ.

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Теги: #футбол#Мариуполь#Карпаты#УПЛ