Назван лучший игрок 14-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

Им стал представитель "Карпат".

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина признан лучшим игроком по итогам 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Львовская команда уступала "Мариуполю" со счетом 0:2, однако Назарина оформил дубль и сумел спасти для "Карпат" ничью.

Хавбек обошел в голосовании защитника "Шахтера" Сергея Кривцова. В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Леонид Буряк.

Лучшим тренером тура стал наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 14-го тура УПЛ.