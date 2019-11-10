Капитан Шахтера Тайсон показал средний палец болельщикам Динамо (фото)

Бразилец резко отреагировал на расизм со стороны фанатов киевского клуба.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был удален в матче 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:0) за то, что показал средний палец трибунам.

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Момент с жестом капитана "горняков" попал в эфир трансляции поединка.

Стоит отметить, что киевские болельщики оскорбляли бразильцев "Шахтера", в результате чего арбитр Балакин был вынужден на несколько минут увести команды с поля. После возобновления поединка Тайсон был удален за жест в адрес фанатов "Динамо".

Впервые в истории украинского футбола матч был остановлен из-за расизма.

Концовку поединка динамовцы провели в большинстве, но воспользоваться своим преимуществом не смогли.

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ до 13 очков и продолжает лидировать в чемпионате.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" разобралась с "Колосом" дома.