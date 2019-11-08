УАФ будет обучать футбольных аналитиков и скаутов (фото)
17:49, 08 ноября 2019Футбол
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Каждый желающий сможет попробовать стать частью большого футбола.
УАФ будет выдавать лицензии скаута и аналитика / фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно с Университетом физического воспитания и спорта запустит учебную платформу футбольной аналитики и скаутинга PASS.
Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
После окончания обучения выпускники будут получать лицензию категории "C". Обучение будет длиться 4 сессии по 3 дня. Первая стартует уже в этом году 20 декабря.
Каждый желающий может заполнить заявку, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Детальная информация доступна на официальной странице проекта в Facebook.
ffu.ua
УНИАН ранее сообщал о том, что в УАФ назвали точную дату появления VAR в чемпионате Украины.
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