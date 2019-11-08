УАФ будет обучать футбольных аналитиков и скаутов (фото)

Каждый желающий сможет попробовать стать частью большого футбола.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно с Университетом физического воспитания и спорта запустит учебную платформу футбольной аналитики и скаутинга PASS.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

После окончания обучения выпускники будут получать лицензию категории "C". Обучение будет длиться 4 сессии по 3 дня. Первая стартует уже в этом году 20 декабря.

Каждый желающий может заполнить заявку, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Детальная информация доступна на официальной странице проекта в Facebook.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УАФ назвали точную дату появления VAR в чемпионате Украины.