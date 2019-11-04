В УАФ назвали точную дату появления VAR в чемпионате Украины

Система начнет полноценно работать уже в феврале следующего года.

Куратор судейского корпуса Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи прокомментировал процесс внедрения системы видеопомощи VAR.

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Итальянец в эфире программы "Великий футбол" заявил, что судьи активно адаптируются к новой системе:

"Мы уже приближаемся к конечной точке. В эту пятницу мы начали экспериментировать уже с живыми матчами. Я очень удовлетворен первыми двумя матчами. Это возможность полностью протестировать решения, которые приняты с помощью VAR. Арбитра попросили подойти и просмотреть видео, он подошел, посмотрел и понял, что неправильно увидел ситуацию. Он подал сигнал и назначил 11-метровый. Это большой результат, особенно на психологическом уровне".

По словам Лучи, представители ФИФА приедут в Украину, чтобы дать оценку всего процесса, а затем в ФИФА будет отправлен официальный запрос на разрешение применять систему в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

"Я думаю, что уже 22 февраля будущего года мы сможем увидеть VAR в деле уже в официальном матче", - добавил итальянец.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Украине впервые в истории был назначен пенальти с помощью VAR.