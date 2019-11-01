Гроза авторитетов: клуб Первой лиги выбил пять клубов УПЛ из Кубка Украины за два сезона

В прошлом розыгрыше турнира "Ингулец" стал финалистом.

Клуб Первой лиги "Ингулец" вышел в 1/4 финала Кубка Украины, установив рекорд последних розыгрышей турнира.

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В 1/8 финала команда сумела пройти "Днепр-1" - 2:1. Днепряне стали пятым клубом украинской Премьер-лиги, который был выбит "Ингульцом" из розыгрыша турнира за последние два сезона.

Ранее подопечные Сергея Лавриненко обыгрывали "Карпаты", "Зарю" и "Мариуполь", а также "Колос", который на тот момент выступал в Первой лиге, а сейчас играет в элитном дивизионе.

Пресс-служба УАФ уже сообщила, что жеребьевка 1/4 финала Кубка состоится в декабре, но точной даты пока нет. Матчи следующей стадии пройдут весной 2020 года.

Финал Кубка Украины-2020 запланирован на 13 мая. Местом проведения решающего матча может стать Тернополь. Стоит отметить, что "Ингулец" в прошлом сезоне вышел в финал турнира, где уступил "Шахтеру" (0:4).

УНИАН ранее сообщал о том, что аутсайдер УПЛ сменил главного тренера.