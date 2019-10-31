Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера
ПФК "Львов" отправил в отставку главного тренера Владимира Мазяра.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Причиной такого решения руководства клуба стали неудачные результаты команды в УПЛ и Кубке Украины. При 42-летнем специалисте, который возглавил львовян 10 сентября, команда заработала два очка в шести матчах чемпионата.
Также "Львов" вылетел из Кубка Украины, уступив "Минаю" - 0:2.
Новым главным тренером "Львова" стал ассистент Мазяра Егише Меликян. Он будет работать с командой как минимум до зимы.
В прошлом Меликян тренировал донецкий "Металлург" и "Сталь".
После 12 туров "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось о том, что известный украинский тренер покинул пост наставника сборной Молдовы по футболу.