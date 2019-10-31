Полузащитник сборной Украины Шахов отметился первым результативным действием в Италии (видео)
09:58, 31 октября 2019Футбол
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Евгений Шахов отдал голевую передачу в матче Серии А.
Евгений Шахов провел свой пятый матч за Лечче / фото: uslecce.it
Украинский полузащитник Евгений Шахов сделал первую результативную передачу в составе итальянского "Лечче".
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Украинец отметился результативным действием в матче десятого тура Серии А против "Сампдории".
Шахов вышел на поле с первых минут и уже на 8-й минуте ассистировал Джанлуке Лападуле, отдав голевую передачу из пределов штрафной.
Украинец был заменен на 69-й минуте, а "Лечче" в итоге упустил преимущество в счете - 1:1.
Отметим, что для Шахова этот матч был пятым в составе итальянского клуба.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Зозуля забил победный гол во втором подряд матче за "Альбасете".
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