Полузащитник сборной Украины Шахов отметился первым результативным действием в Италии (видео)

Евгений Шахов отдал голевую передачу в матче Серии А.

Украинский полузащитник Евгений Шахов сделал первую результативную передачу в составе итальянского "Лечче".

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Украинец отметился результативным действием в матче десятого тура Серии А против "Сампдории".

Шахов вышел на поле с первых минут и уже на 8-й минуте ассистировал Джанлуке Лападуле, отдав голевую передачу из пределов штрафной.

Украинец был заменен на 69-й минуте, а "Лечче" в итоге упустил преимущество в счете - 1:1.

Отметим, что для Шахова этот матч был пятым в составе итальянского клуба.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Зозуля забил победный гол во втором подряд матче за "Альбасете".